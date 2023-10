¿Melissa Martínez tiene un nuevo amor? Hay rumor en Barranquilla

Melissa Martínez es sensación cada vez que viaja a Barranquilla. Y este jueves, en el partido Colombia vs. Uruguay de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, no fue la excepción.



La periodista de ESPN Colombia estuvo en el estadio Metropolitano palpitando como cualquier hincha, y no fue en plan de trabajo. Allí se le vio acompañada de varios amigos, pero según las redes sociales, estaba más cercana al reconocido actor Mario Espitia.



Ambos son amigos desde hace tiempo, pero los aficionados que se encontraron a la pareja, rumorearon con un nuevo amor para ‘Meli’. Y claro, el chisme tomó fuerza luego de que la periodista publicara una foto en sus historias de Instagram junto a Espitia, a la que agregó un emoji de corazón.



¿Nació una nueva relación?



La verdad es que entre Melissa y Mario existe una relación desde hace muchos años, pues tienen una amistad muy sólida desde que eran adolescentes, según pudo averiguar FUTBOLRED.



De hecho, no estaban ellos dos solos, también había ido un amigo en común como el también actor Pedro Rendón.



“Ellos son amigos de ‘toda la vida’, Melissa es feliz cuando está en Barranquilla porque se ve con mucha gente que quiere, y que no ve a menudo por sus compromisos en Bogotá”, le contó una fuente a este portal.