Vélez respaldó elogios de James a Díaz, pero le tiró duro dardo

James Rodríguez ha sido un líder en la Selección Colombia tanto dentro como fuera de la cancha y en las últimas horas lo ha demostrado elogiando a su compañero en la tricolor, Luis Díaz, que vive un excelente momento deportivo.



El volante de Sao Paulo, en su canal de Twitch, aseguró que el atacante de Liverpool es el mejor extremo del mundo en su momento y que espera que se gane la Premier y la Europa League para llegar con mucha motivación a la Copa América 2024.



“Hizo gol (refiriéndose al duelo entre Liverpool y Manchester United) y para mí es el mejor extremo del mundo ahora mismo y ojalá que gane la Premier League y todo lo que tenga para llegue con confianza a la Copa América”, señaló James.

Pues bien, horas después de las palabras del colombiano, Carlos Antonio Vélez analizó los elogios de James a Díaz y respaldó la opinión del volante. Sin embargo, le dejó un pequeño recado al ‘10’ diciendo que en este caso Díaz solo figura por lo deportivo y no por temas extradeportivos como si ha pasado con el ex Real Madrid entre otros clubes en el pasado.



“Estoy de acuerdo con James en dos cosas puntuales. Primero, en lo relacionado con la Copa América, por supuesto hay que llegar a la final y también estoy de acuerdo con que Lucho es el mejor extremo del mundo. Yo le agregaría que no es el mejor extremo del mundo, sino el mejor jugador colombiano en el exterior y en competencia”, comentó de inicio.



Y luego le tiró el dardo a James tomando como referencia a que Díaz nunca se mete en problemas: “Díaz figura solo por lo deportivo. Sin rebeldías, sin escándalos, sin fiestas, sin llegar tarde y después llega a las convocatorias de Selección Colombia sin caras largas, sin figuretismo y sin chulería”.



Por otro lado, Vélez también reconoció estar de acuerdo con Néstor Lorenzo por la no convocatoria de Miguel Borja y expuso sus razones: “Estoy de acuerdo con el no llamado de Lorenzo a Borja. No lo debe llamar porque Borja es palomero y en la Selección eso no sirve. Se necesitan delanteros que entren y salgan, que hagan lo que hacen los demás. Son los primeros defensores, es lo que exige el fútbol moderno y a Borja no le gusta eso”.