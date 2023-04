Shakira y Piqué: revelan su tensa despedida antes del viaje a Miami

Shakira y Gerard Piqué firmaron en noviembre no solo su divorcio sino también la custodia de sus hijos la cual fue para la colombiana y que como consecuente de eso se da el viaje de la cantante y Sasha y Milan a Estados Unidos.



Inicialmente, el viaje a Miami se iba a hacer antes de las vacaciones navideñas, pero la salud del padre de Shakira. No obstante, se pudo hacer viaje para este mes de abril.



Sin embargo, en las últimas horas varios medios aseguran que la despedida entre Piqué y Shakira fue bastante tensa.

Esta tensión se da principalmente por la furia de Piqué con su exesposa por llevarse a sus hijos antes de que acabaran las clases en Barcelona, una cuestión que el exfutbolista quería frustrar a toda costa.



No obstante, Shakira contactó con los responsables del centro escolar en Barcelona y aseguraron que no había problema para el traslado de los niños a Miami. Además, el colegio español le mencionó a la cantante que los menores habrían mostrado signos de angustia por la presión de los paparazzis.



Ante esto, Shakira llamó a Piqué personalmente para explicarle las razones para realizar el traslado en este momento y según el medio ‘Vanitatis’ hubo mucha tensión.



“Le dijo que había tomado la decisión tras lograr el ‘OK’ de los médicos de su padre el jueves por la noche, también vía correo electrónico”, dijo Silvia Taulés, periodista del programa. Allí, Piqué le mostró enfado diciendo que ya había leído la noticia en la prensa.



Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su papá, Joan Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de Esplugues de Llobregat antes del 20 de abril”, comentó Taulés.



Por su parte, Piqué “no le dio importancia al detalle, se centró en sus argumentos y no hubo ‘amable despedida’”, concluyó la reportera sobre la presunta charla.