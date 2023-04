Wanda Nara se comparó con Shakira: ‘Nadie se salva de la infidelidad’

Luego de varias idas y vueltas en su relación, Wanda Nara y Mauro Icardi se han dado una nueva oportunidad antes de lo que iba a ser la firma de un millonario divorcio.



La modelo y el futbolista ya no ocultan su reconciliación y se les ha visto juntos en varias fotos en sus respectivos perfiles de Instagram, así como declaraciones de amor cada día.



Ambos parecen que han superado una etapa de mucha complicación hasta el punto de que Wanda Nara le gustaría tener otro hijo con el jugador de Galatasaray. Recordemos que ambos son padres de dos hijas.

No obstante, pese al gran momento que viven, llamaron la atención de sus declaraciones al diario ‘Clarín’ de Argentina en donde volvió a hablar de la infidelidad de Icardi con la actriz China Suárez.



Inicialmente, la modelo argentina se comparó con Shakira: “Dicen que saliste mejor parada que Shakira en el ‘affaire’ de infidelidades”, dijo un periodista de Clarín, a lo que ella respondió:



“Pero Shakira sacó cuatro éxitos, uno detrás del otro… A mí me encantan. Los bailo todos. “No sé cómo quedé. De las infidelidades no se salva nadie. En algún momento de tu vida la vas a ejercer o la vas a sufrir. No sé qué es mejor ni qué es peor. Hoy el tema está muy balanceado: hombres y mujeres infieles. Antes era más cosa de tipos”, mencionó.



Por su parte, Wanda Nara asegura que vive las relaciones de otra manera: “Es muy antiguo lo de la infidelidad. Hoy en día las generaciones nuevas viven el amor de otra manera y nos enseñan un montón de cosas. Son más libres y más relajadas”.



Además, se refirió a lo que fue su última ruptura con Icardi y su ida a Argentina por compromisos profesionales lo cual la dejaron lejos de sus hijas.



“Es un desafío personal. Me casé muy joven, a los 21 años, y a los 22 ya tenía a mi primer hijo. La verdad es que me dediqué a la crianza de ellos viviendo en Europa. No tenía posibilidades de instalarme en el país ni de hacerme cargo de un formato televisivo hasta ahora”, concluyó.