¿No le gustó ‘ni cinco’ el mensaje de Messi? Polémica de Lewandowski

Pasaron ya varios días desde la ceremonia del Balón de Oro y recién este lunes se conocieron las opiniones del que, para muchos, fue el gran perjudicado en la gala: Robert Lewandowski.



El delantero polaco, que pasó en blanco el 2020, cuando parecía el ganador absoluto, porque se canceló la ceremonia, partía como favorito junto a Lionel Messi. Al final el argentino ganó el premio con un ajustado margen en las votaciones.



En el discurso, Lío le dedicó unas palabras a su oponente. Le pidió a la Fifa que le diera el Balón de Oro “que le deben” al jugador del Bayern Múnich: “Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro que te mereces y tenerlo como te lo ganaste el año pasado”.



Muchos hinchas, periodistas y demás calificaron de “noble” la declaración del rosarino y le dieron toda la razón, Lewandowski merece su galardón.

​

Pues bien, el mencionado futbolista de 33 años por fin habló respecto a lo acontecido en aquella noche parisina, pero sus declaraciones dejaron fríos a muchos. Polémica total en el programa ‘Moc Futbolu’ de su natal Polonia.



En primer lugar apuntó contra ‘France Football’ por la entrega del premio: “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio... No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario, me siento insatisfecho”.



Posterior a ello agradeció que en esa semana no se jugase partido alguno de su club, dejando entrever así que no hubiese asistido a la gala si de antemano conociera el resultado final. Todo por, precisamente, su indignación.



Y aunque aseguró que fue un honor para él haber competido con Lionel Messi por un Balón de Oro, aprovechó para poner un manto de duda sobre su sentido mensaje: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”.



Como quien dice, no le gustó nada lo dicho por el ex-Barcelona...