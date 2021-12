Mina se lesionó en su regreso, pero Everton sacó una agónica victoria

En el cierre de la jornada 15 de la Premier League, Everton sufrió en casa frente al Arsenal de Mikel Arteta. A los ‘toffees’ les pasó de todo, desde la tempranera lesión de Yerry Mina hasta dos acciones de gol anuladas por el VAR.

El duelo en Goodison Park inició con una lentitud total. Ninguno de los dos equipos quiso arriesgar más de lo debido, razón por la que no hubo emoción alguna salvo remates de media distancia de Demarai Gray y Thomas Partey para cada bando.



Llegada la media hora de juego, los dueños de casa recibieron pésimas noticias. Yerry Mina dejaba el encuentro por molestias en su pierna derecha, tristeza total para el defensor que justo reapareció este lunes tras dos meses ausente por una lesión en el tendón de la corva.

​

En el cierre del encuentro, Everton pasó del cielo al infierno en cuestión de segundos. Richarlison abrió la cuenta con un buen remate, pero desde el VAR anularon la jugada por fuera de lugar; instantes después, Tierney levantó un centro desde zona izquierda y Odegaard llegó sobre el punto penal para abrir la cuenta con un remate de volea.

Empezando la segunda parte, el video arbitraje volvió a arruinarle la fiesta al Everton. Al 57', Abdoulaye Doucouré avanzó con total libertad por el centro del campo, envió un gran pase filtrado a Richarlison que volvió a batir el pórtico rival, pero el VAR, su enemigo del día, anuló el tanto por un fuera de lugar milimétrico. Por nada se quedó con las manos vacías.



De ahí en adelante, el partido cayó en un completo bache. Arsenal quiso darle trámite a partir de la posesión, Everton buscó generar peligro con rápidas transiciones. No hubo emoción alguna.



Pero la tercera sería la vencida para Richarlison. Al 79', Demarai Gray sacó un riflazo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño y el delantero brasileño capitalizó el rebote de cabeza, esta vez en posición lícita. Gol que se celebró a rabiar.



Cuatro minutos después, Arsenal reaccionó y Nketiah protagonizó uno de los errados del año. Saka ganó la banda con facilidad y mandó un centro pasado para que el canterano tan solo la empujara, pero este estrelló su disparo en el palo y el rebote salió fuera.



Y como los goles que no se hacen en un arco se sufren en el propio, en tiempo añadido, 90+2', Gray se vistió de héroe con la misma jugada que repitió a lo largo del encuentro. Diagonal de izquierda hacia dentro y derechazo inatajable. SObre el final lo daba vuelta el Everton.



En el último suspiro, Aubameyang, que ingresó en la segunda parte, quedó mano a mano con Jordan Pickford, pero le erró al arco y allí murieron las esperanzas del Arsenal. Así pues, Everton sacó tres puntos valiosos, algo que no conseguía desde hace dos meses, y llegó a la casilla 12 con 18 unidades.