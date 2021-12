¡Oficial! Cano deja el Vasco da Gama: ¿cuántos interesados en el FPC?

Desde Brasil llegan noticias interesantes para los diferentes equipos en Colombia, especialmente por los lados del Independiente Medellín. Germán Ezequiel Cano puso punto final a su travesía por Vasco da Gama.



Si bien la salida del goleador argentino era casi un hecho por el fallido ascenso del equipo a primera división (finalizó la temporada en la casilla 10), este lunes todo fue confirmado. El rumor se hizo realidad.

A través de redes sociales, Vasco informó a la opinión pública que Cano no era más jugador del club y en dicho sentido quedó como agente libre. Así mismo le agradeció su valioso aporte en estos dos años, despidiéndose así con una marca importante en materia goleadora.



“El máximo goleador argentino del Vasco que nunca será olvidado. ¡Gracias por todo, Germán Cano! ¡La máquina!”, escribió el equipo brasileño en su cuenta de Twitter. Así mismo, en un comunicado el Vasco aseguró que no hubo acuerdo entre ambas partes para renovar el contrato, razón por la que el vínculo terminó “por mutuo acuerdo”.



El delantero de 33 años disputó 101 partidos, marcó 43 goles y dio 4 asistencias. No solo es el argentino con más goles sino el extranjero que más tantos hizo en lo que va del siglo. Un verdadero logro.



Así pues se abre su carpeta de ofertas. Se habla de interés en territorio brasileño de Corinthians y Santos, mientras que en Colombia siempre ha tenido mercado abierto, principalmente para el equipo de sus amores, el DIM. Ahora bien podría ser contactado también por clubes en búsqueda de un delantero como Junior o Millonarios.