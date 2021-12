El gol de Cuadrado no fue lo más llamativo: cruce de Morata y Allegri

A pesar del impresionante gol olímpico de Juan Guillermo Cuadrado y la importante victoria de la Juventus en casa, todos los focos se quedaron en la sorpresiva discusión del entrenador Massimiliano Allegri con Álvaro Morata.

A 20 minutos del final del encuentro y con el cuadro bianconero ganando por un tanto, el DT optó por sacar del terreno a Morata tras cometer una imprudencia que significó su amonestación.



El español fue sustituido por Moise Kean y llegando al banco tuvo un fuerte cruce con su entrenador. Allegri le recriminó la amarilla recibida, mientras que este se defendió argumentando que no había hecho nada.



“Es mejor que te calles”, dijo el italiano mientras agarraba a su dirigido. A lo que el futbolista respondió: “Pero, ¿qué he hecho, qué he hecho?”. Y todo terminó con Allegri, notoriamente enojado, diciendo “les regalaste una falta, así que debes callarte”.



Por fortuna del grupo y los aficionados, se trató una discusión de momento. Allegri aclaró todo en rueda de prensa y Morata hizo lo suyo en redes sociales.



“No quería sustituirle, había sido amonestado y seguía protestando, pero luego no pasó nada. Lo siento, estaba jugando bien técnicamente, aunque no logró marcar goles. La verdad es que todos los nuestros han jugado muy bien esta noche”, manifestó el estratega.



“¡ Gran victoria! ¡Siempre juntos, sin polémica! Forza Juve”, complementó el atacante de 29 años en su cuenta de Instagram.