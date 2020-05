La imagen de Gareca con una tremenda barba que se ha vuelto viral

Ricardo Gareca sorprendió con su aspecto físico hace algunos días al hacerse público un video de él enviando un mensaje para los hinchas de Vélez.

Gareca en la cuarentena. Foto: Archivo particular

"Gareca":

Por los comentarios sobre su barba en este videopic.twitter.com/GEQoOk1mXj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 27, 2020

Con 62 años, Gareca tiene un look que lo hace ver mucho mayor, lo que generó muchos comentarios en Perú y en Argentina.

El entrenador de la selección peruana continúa en ese país pasando el aislamiento provocado por el coronavirus y explicó la razón para dejarse crecer el pelo y la barba.

“En un momento dije que no me iba a afeitar hasta que terminara esto. A veces pierdo un poco la noción de los días, creo que vamos 70 y algo ya. Me hablaron mucho de mi barba, pero yo decidí pasar la cuarentena así. Ahora no voy a sacármela hasta que vuelva a mi vida normal, fue creciendo más y más y ya necesito la ayuda de un barbero, ja. Para mí es algo nuevo, nunca la he tenido tan larga", dijo en Radio del Plata .

En Perú han señalado que Gareca dijo que si la Liga local no vuelve, él volará a Argentina, pues está pasando la cuarentena solo. Aunque él no confirmó que eso sea cierto, sí dijo que “estoy pasando la cuarentena con mi perra, sólo salgo a hacer las compras".