Grave denuncia de René Higuita: vacunas de disidencias y delincuentes

René Higuita es, antes que histórico arquero de Selección Colombia y orientador de arqueros de Atlético Nacional, un ciudadano colombiano más, que sufre por los problemas de inseguridad que hay en varias regiones.

El exfutbolista había denunciado en los últimos días que un ahijado suyo había recibido un impacto de bala durante un retén ilegal en el Cabo de la Vela (Guajira) y habló de su evolución: "El niño está estable, esperemos, la idea es que ya estando estable no pierda su ojito. Creo que fue en un retén, iban despacio, al pasar les dispararon", contó en Caracol Radio.



Para Higuita se trata de un fenómeno tristemente usual en la zona: "el mensaje fue claro, era el llamado a los jefes, a las diferentes fincas, todo el que va es Farc o 'elenos' y no son todos, además hay todo tipo de delincuencia. Uno pregunta con quién hay que hablar y dicen que con el jefe pero no dan razón", denunció.



La explicación es clara: "Hay impuestos, Estamos respetando el tema en la región, ellos lo llaman impuesto de guerra, se pueden pagar algunos precios pero dejar de pagar algo es muy difícil. Las autoridades, todo mundo muy querido y muy dispuesto... pero saben que eso se soluciona es en la región, si pudieran hacer algo las autoridades hace rato se hubiera solucionado", concluyó el reconocido exarquero.