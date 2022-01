Drama de Higuita por violencia en Colombia: disparan a un ser querido

Servicio Social 🆘 : anoche en en vía que comunica al cabo de la vela , a un amigos les dispararon por robarles , entre los heridos está Mi ahijado de 5 años quien le impactaron en el rostro ,necesito en Medellín una clínica que me lo reciba ya que está muy delicado .. Favor RT pic.twitter.com/P45w6N0rfH

Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño , a lo cual les agradezco mucho 🙏🏾 y a todos ustedes …! ahora están esperando que @GRUPOSURA complete el trámite de remisión y aceptación , que desde ayer en la noche fue solicitado y aún no dan respuesta