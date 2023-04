Reconocida cerveza creó plataforma para visibilizar el fútbol femenino

Como respuesta a la poca representación de las futbolistas mujeres en el mercado de fichajes, Cerveza Águila, marca que patrocina el fútbol en Colombia creó Her Market, una plataforma para visibilizar la información de las jugadoras de la Selección Colombia.



En varios lados, existen varias plataformas en donde están las estadísticas de los jugadores masculinos para que reclutadores y clubes puedan ver lo necesario para concretar el traspaso de ese futbolista.



No obstante, a nivel femenino no hay una plataforma dedicada a darle alcance y visibilidad a estas jugadoras por lo que reduce la posibilidad de que fichen por otro club, es por ello que la respuesta de la cerveza fue crear esa plataforma.

Al entrar en Her Market, la pagina destaca a reflejar los méritos de las jugadoras colombianas con tal de resaltar todo lo que han hecho en la Selección y en sus respectivos clubes.



“Somos una marca que celebra lo que nos une, y queremos trasladar ese espíritu alegre dándole la visibilidad que merece el talento de estas mujeres y celebrando logros como ser Subcampeonas de la Copa América o clasificar en el Mundial de Nueva Zelanda. Como marca, además de nuestra inversión como patrocinadores, queremos marcar un hito y enviar un mensaje a través de la creatividad para que toda Colombia sienta emoción, orgullo y alegría por estas futbolistas, así como desde aquí lo sentimos.”, comentó Diego Pomareda, director de la reconocida cerveza.



Por su parte, ante el anuncio de la plataforma, futbolistas como Catalina Usme expresaron su satisfacción con la creación de Her Market.



“Es importante para nuestro deporte y para nosotras como jugadoras, contar cada vez con más espacios de visibilidad. Trabajamos y nos esforzamos por traerle alegrías a Colombia por medio de nuestro desempeño, por lo que me alegra que nuestros méritos queden plasmados en una plataforma a la que todos podamos tener acceso.”, dijo la jugadora de América de Cali.



Cabe señalar que esta plataforma también despierta el interés en marcas patrocinadoras del fútbol en otros países, para que se sumen a la iniciativa agregando las estadísticas de sus selecciones femeninas.