Viera visualiza fin de su historia con Junior: ‘No creo que siga’

Para nadie es un secreto que el arquero uruguayo, Sebastián Viera, es uno de los grandes ídolos de Junior de Barranquilla, equipo que le brindó la posibilidad de volverse referente y después de 12 años defendiendo la camiseta del tiburón, el jugador ya ve cerca su retiro y piensa en sus próximos planes a futuro.

En una entrevista otorgada al canal oficial del Junior, Viera dejó en claro que ya su cabeza piensa en ese día que deje el fútbol profesional y explicó por qué ya ronda esa idea de dejar los guantes y guayos a un lado, pues cree que ya se siente cansado.



“Hace tres años estoy organizándome, preparando para cuando llegue ese día. El jugador de fútbol tiene una vida hasta que deje de jugar y otra nueva cuando decide dejar de jugar. He estudiado para ser manager deportivo, estudio para hacer periodismo, estudié la carrera de director técnico, pero no me apasionó y la dejé. Mi padre es director técnico y tiene una vida más estresante que la mía, se divorció de mi mamá y yo no quiero eso para mí. Es normal, él va para allá y acá y no tiene mucho tiempo, yo quiero dedicarle tiempo a mi familia”, dijo Sebastián Viera.



De igual manera, Viera de 40 años, hizo referencia que no sabe con exactitud cuándo se retirará, pero lo único que mencionó es que cumplirá el contrato y luego tomará decisiones.



“Todavía no he decidido si voy a dejar el fútbol, sí cumpliré el contrato, pero no creo que siga. Me hubiese gustado seguir hasta el centenario, pero estoy un poquito cansado sinceramente y quiero terminar este año con toda mi energía, darlo todo y disfrutarlo”, mencionó Viera.



​Cabe mencionar que Sebastián Viera no ha jugado con Junior desde hace cuatro partidos y su última aparición como titular fue contra Unión Magdalena en la fecha 10 de Liga BetPlay 2023-I.