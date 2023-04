Eder Rojas, el futbolista que ha brillado en las Olimpiadas Fides

Eder Rojas nació como cualquier otra persona, sin ningún tipo de complicación. No obstante a sus 4 años, tuvo un episodio de fiebre que comprometió su sistema neurológico que lo dejó con un daño irreversible en el habla, su motricidad y otras capacidades.



Sin embargo, lo que no sabía Eder era que comenzaría el primer tiempo de su vida, el de superarse a sí mismo. Eder pasó por varias situaciones complicadas, pero al final salió adelante gracias al fútbol, deporte que ha practicado los últimos 20 años.

“Él es la alegría de toda nuestra familia. Con cada triunfo que ha tenido desde que se dedica al fútbol, nos demuestra que su discapacidad cognitiva, la cual padece desde muy pequeño, no es una barrera que le impida cumplir el sueño de ser un gran deportista. Si Messi, que tiene un síndrome de Asperger, es el mejor futbolista del mundo, Eder también puede llegar a serlo”, mencionó Elsa Patricia Rojas quien acompaña a su hermano cada miércoles en las instalaciones de Compensar.



Eder hace parte del programa Enlaces, el cual está enfocado en promover el desarrollo de las capacidades y habilidades con discapacidad intelectual, auditiva, visual, psicosocial, física y autismo.



Además, en el tema deportivo, 129 personas con alguna condición se forman en las escuelas de fútbol, natación, atletismo, bolos y baile que ofrece Compensar.



Por su parte, el programa propende por una intervención integral en el que las familias cumplen un rol fundamental para el desarrollo entre padres, deportistas, docentes para que haya retroalimentación de los objetivos que tenga la persona.



“Cuando Eder entró a Enlaces pudimos conocer de cerca su proceso y evolución. Ahora, en fútbol, también hemos sido testigos de su crecimiento y eso es gracias a que nos involucran y nos hacen parte de sus logros. Con cada gol que ha hecho, cada medalla y trofeo que ha llevado a casa, por su participación en las Olimpiadas Fides Compensar, sentimos que es un triunfo de todos”, comentó Elsa Patricia.



Justamente, el futbolista de 57 años, desde el año 2000 ha tenido la oportunidad de asistir a las Olimpiadas Fides Compensar y ha brillado en ese evento. Ahora, este año, Eder pretende volver a ganar nuevamente en la categoría de fútbol.



“Estoy muy feliz porque en la última olimpiada fuimos campeones, ganamos la medalla de oro. Me sentí muy contento y estoy entrenando mucho para volver a ganar”, comentó Eder.



“Quiero seguir saliendo adelante para que mí familia se siga sintiendo muy orgullosa de mí. Nada me va a quedar grande”, concluyó el futbolista.