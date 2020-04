¡De lujo! El diálogo entre Falcao y protagonista de La Casa de Papel

El futbolista colombiano, Radamel Falcao García, sostuvo un divertido diálogo en medio de la cuarentena con Pedro Alonso, más conocido como 'Berlín', uno de los protagonistas en la reconocida serie de Netflix, La Casa de Papel.

Falcao, desde Estambúl y 'Berlín', desde Madrid, hablaron para Noticias RCN , en medio de los halagos por parte y parte, sobre como viven su aislamiento obligatorio en sus respectivos países.

En la charla que duró cerca de 20 minutos, Falcao de desató en elogios hacía el actor español, recordando el éxito que ha tenido la serie en el mundo, pues el jugador colombiano reconoció que es fanático número uno de la producción española: “Yo soy fan de la Casa de Papel. Mi esposa y yo te admiramos (a Berlín). Nos vimos la última temporada en una noche entera. Te tiene pariendo todos los capítulos. Es una adrenalina constante, que te vas a dormir y estás pensando en los personajes. A ella le dije que por favor la viéramos más temprano para poder dormir”.

De inmediato, el actor le respondió: “Admiradísimo Radamel Falcao, lo he admirado toda la vida. Soy súper fan (…). Soy su fan porque tener 4 hijos es algo que merece ser tratado como un héroe”, menciono el europeo, que tiene presente a Falcao por su exitoso paso por el Atlético de Madrid en España.

En el diálogo, los dos invitados relataron como están viviendo la situación de cuarentena. Por un lado, Falcao contó que aprovecha el tiempo de estar en casa para disfrutar de su esposa y sus hijas: “Estamos disfrutando con mi esposa, mis hijas y la señora que nos ayuda con las nenas, pasando momentos que no había podido tener con ellas. Estoy todos los días viéndolas crecer y aprender. Ahora somos profesores. Yo ayudo dentro de mis posibilidades. Estamos disfrutando de momentos maravillosos que nos hacen valorar las cosas importantes de la vida. Tu puedes ver lo que tiene valor y lo que no”.

Por otra parte, 'Berlín', relató que también aprovecha el tiempo en casa con su esposa, dedicándose a pintar y escribir: “Yo estoy viviendo un momento muy rico en mi casa, estoy con mi pareja, con una amiga, tenemos tiempos para cuidarnos, para compartir, pasarla bien. Estoy pintando, escribiendo para prensa, o sea que disfruto del hecho de estar en casa. Lo que sí es verdad que no puedo obviar el impacto que ha tenido en España, en términos de contagiados, de gente que está falleciendo, la cosa se pone muy seria. A mí no deja de parecerme delicadísima la forma en la que se está ramificando todo por el mundo. Vienen olas que nos van a poner a prueba, pero como todos los momentos difíciles, socialmente hablando, tienen algo fascinante. Hay una sensación paradójica en como lo estoy viviendo“.

Para finalizar, el actor terminó la charla contando una de sus intimidades, pues aseguró haberse sentido bastante enfermo hace un par de meses: "Estuve malo. Venía de Uruguay. Fui a Extremadura, llegué con fiebre, pero era en el momento en que nos tomábamos a broma el primer ambiente en torno al coronavirus. Luego tuve una bronquitis y una crisis de tos. Estuve 9 días muy hecho polvo, pero nunca llegué a pensar que me tenía que ir a un hospital. Creo que pasé el coronavirus, pero no lo sé de una forma oficial. Ahora me siento completamente recuperado de eso y en última instancia, no sé si estoy inmunizado o no, lo llevo con calma”.