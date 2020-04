¡Por temor a las críticas! Arquero se retira del fútbol a los 24 años

El joven portero inglés, Ted Smith, concedió una particular entrevista al medio británico, ‘The Telegraph', en la que confirmó su retiro oficial del fútbol profesional con tan solo 24 años, argumentando que no disfruta de los partidos por el miedo a las críticas de los aficionados, que en la mayoría de veces se dan a través de las redes sociales.

“Me encanta este deporte y también los entrenamientos pero cuando venían las presiones y los nervios del día del partido, era demasiado para mí...No era yo. No lo disfrutaba. Adoro el juego y el entrenamiento, pero la presión del partido me superaba”, afirmó el joven inglés, que estuvo en la mira de José Mourinho para fichar por el Tottenham en enero de 2020.

“Los partidos deberías disfrutarlos y yo lo intenté. Lo intenté muchas veces, pero no pude. Tengo miedo a jugar un partido desde hace mucho y no puedo apagarlo...Después de los encuentros miraba las redes sociales y veía lo que la gente decía. El 90%de las veces no había nada, pero siempre veía dos o tres comentarios negativos después de un mal partido y me quedaba con ellos", dijo Smith, quien en el momento era parte del Southend, equipo de la segunda división de Inglaterra.

Para finalizar, el ahora exfutbolista, contó uno de los momentos que lo llevaron a tomar la decisión: “Recuerdo haber leído varias críticas después de un juego (cometió un error que produjo el empate del partido), durante la semana siguiente sabiendo que tenía que salir y jugar el próximo sábado. Si soy honesto, fue algo con lo que realmente luché. Los fanáticos tienen todo el derecho a sus opiniones sobre el juego y no tuve ningún problema con eso, pero algunas cosas pueden llevarse un poco lejos y no solo es difícil para mí leer, sino que mi familia también está leyendo los mismos comentarios".

Smith, a los 24 años da por terminada su prometedora carrera en el fútbol. El ahora exarquero, fue parte de los procesos de las categorías Sub-18, Sub-19 y Sub-20 de la Selección de su país, y cuelga los guantes con tan solo 33 partidos atajados durante toda su carrera.