¿Aclaran u oscurecen? Modelos explican foto con jugadores de Santa Fe

La derrota 4-0 de Independiente Santa Fe en casa de Alianza Petrolera fue un golpe muy duro, pero tal vez no tanto como el del revuelo que causó una foto en la que aparecían cinco jugadores del equipo con unas voluptuosas mujeres, en actitud sonriente y sin mayor efecto visible de la goleada que habían sufrido.

¿Qué foto fue? Una en la que aparecen cinco jugadores de Santa Fe, Matías Mier, Geisson Perea, Daniel García, Carlos Moreno y Jeferson Rivas, junto a dos modelos, Spencer Castillo y Helena García, una de ella reconocida en OnlyFans.



No faltó quien sugiriera que las bellas mujeres eran la causa del mal rendimiento del equipo bogotano en un duelo que, de haber ganado, los habría clasificado a cuadrangulares de Liga Betplay.



Sin embargo, en las últimas horas las propias implicadas aparecieron para librar de toda responsabilidad a los deportistas, quienes solo habrían cedido a una foto con aficionadas, lo que en su trabajo es muy habitual.



El periodista César Hererra, de Soho, contactó a las modelos y una de ellas le dio su versión de lo ocurrido: la leyenda de la foto original, 'que noche la de anoche, que dio pie a las especulaciones, habría sido solo un comentario y no una descripción de nada.

Contacté a la mujer que publicó la foto con los jugadores de Santa Fe y me respondió. Les dejo el audio de lo que dicen. pic.twitter.com/5DUc0DQnpf — César Herrera Hortúa (@CesarHerreraH) October 11, 2022

"No sé de dónde sacan eso, esos chicos no hicieron nada con nosotras, nosotras íbamos a otro piso diferente, yo noté que venían entrando muchas personas y pregunté en la recepción quiénes eran y me dijeron que jugadores de Santa Fe, le dije a mi amiga que nos quedáramos, les pedí una foto se subieron al ascensor y ya, fue lo único que pasó", dijo Spencer Castillo.



"Dijeron que unas chicas escort, que les prestamos un servicio pero nada, ojalá hubiese sido así", añadió la modelo.



Claramente hay un problema disciplinario menos en ellos, que siempre dijeron lo mismo que la modelo explicó, además de una explicación de pareja que sin duda pudo ser un tema muy espinoso. Un par de admiradoras en un hotel, pidiendo fotos a futbolistas. No parece un gran lío.