Polémica foto de Santa Fe encendió a los hinchas en redes sociales

La derrota de Santa Fe, 4-0 sobre Alianza Petrolera este lunes, no fue el peor escándalo de su viaje a Barrancabermeja. La goleada que sufrió en partido de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2022, pegó muy duro y provocó el reclamo de los hinchas; pero una polémica foto de algunos jugadores cardenales, fue la que estalló las redes sociales y enojó a los aficionados, que de inmediato se imaginaron lo peor.

Una foto en la que aparecen cinco jugadores de Santa Fe, entre ellos Matías Mier y Geisson Perea, junto a dos modelos, una de ella reconocida en OnlyFans, en el ascensor del hotel de concentración del equipo bogotano, desató todo tipo de comentarios.



Incluso, algunos se atrevieron a decir que la causa del pésimo partido de Santa Fe pudo ser por algún encuentro que hayan tenido los jugadores con las mujeres que publicaron la imagen: Spencer Castillo y Helena García.



Polémica foto de jugadores de Santa Fe. Foto: Instagram de Spencer Castillo (@spencer_castillo29)

FUTBOLRED consultó con varias fuentes en Santa Fe. Uno de los jugadores involucrados en la foto habló claro: “La foto fue cuando llegamos al hotel, antes del partido. Ellas nos pidieron la foto y lo hicimos sin problema. De todas maneras estamos tranquilos, si el club quiere, puede pedir las imágenes de seguridad del hotel, porque no tenemos nada que esconder”.



El plantel se cruzó con las mujeres y se dirigieron al piso 8, donde cenaron antes de irse a dormir el domingo. El jugador consultado asegura que no las vio más durante su estadía en el hotel y en la ciudad.



Incluso, ya alguna de las modelos aseguró en sus redes sociales que no pasó nada más allá de la foto. Aunque muchos se preguntan qué hacían ellas hospedadas en el hotel, si viven en la ciudad. Lo que se sabe es que estaban alojadas en una habitación en el piso 13 del recinto.