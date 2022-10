Santa Fe alista salida de jugadores: tres referentes no continuarían

Independiente Santa Fe está de momento en los ocho clasificados de la Liga BetPlay 2022-II, pero su último partido contra Alianza Petrolera, dejó dudas sobre si de verdad le alcance el nivel para mantenerse dentro de los mejores del campeonato de cara a los cuadrangulares.



Por ello, a cuatro jornadas de acabar con la fase regular, en Santa Fe ya los dirigentes están analizando qué jugadores deberían continuar en la plantilla para el 2023 y de momento, hay tres jugadores que son titulares que no estarían en los planes del equipo en la próxima temporada.



Por ello, antes de traer refuerzos, Santa Fe piensa en renovaciones, centrándose en los que no podrían continuar pues hay varios en los que se les quienes se les vence el contrato en el mes de diciembre.



Así las cosas, el defensor Geisson Perea, el volante Carlos ‘La Roca’ Sánchez y el uruguayo Matías Mier serían los primeros en la lista para no continuar en Santa Fe para la temporada 2023, según confirmó el periodista Julián Capera, quien aseguró que para estos jugadores aún "no hay diálogos de renovación”.



De momento, mientras las directivas esperan qué van a hacer con la plantilla para 2023, Santa Fe es sexto con 28 puntos y está a pocos unidades de conseguir la clasificación a los cuadrangulares, pero su diferencia de gol lo tiene obligado a ganar los juegos restantes y seguir metido en la pelea. Su próximo rival será Jaguares en Montería.