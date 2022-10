¿Qué alegan los que piden fútbol gratis por TV en Colombia? Argumentos

Cada tanto se ventila y, curiosamente en fases finales, se llenan los medios de comunicación de una petición general: ¡que el fútbol vuelva a la televisión pública!

En la actualidad, el canal Win Sports, dueño de los derechos de los tres torneos del fútbol colombiano (Liga, Copa y Torneo Betplay), cobra una cuota mensual de $30.000 para acceder a los partidos más atractivos, es decir aquellos que involucran a clubes con mucha hinchada como Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional. El canal se reserva el derecho de elegir qué partidos lleva en un señal exclusiva y cuáles no.



Pues eso, para los representantes a la Cámara Alfredo Cuello Baute y Libardo Cruz Casado, es discriminatorio y por eso han presentado un proyecto de Ley que busca que al menos un partido de cada jornada se transmita por televisión pública, es decir por Señal Colombia.



¿En qué se basan esta vez para intervenir en un espectáculo que es de carácter privado? Alegan democracia, equidad pero también una curiosa promesa incumplida que en su momento justificaron los equipos pero que, a largo plazo, no se hizo realidad. Estos son los nuevos argumentos:





Promesa incumplida



Los representantes alegan que, cuando el fútbol pasó al canal exclusivo, se dijo que era "una medida que contribuía con la distribución equitativa de los recursos entre los equipos y a su vez mejoraría la calidad de nuestro fútbol profesional".



Dicen los peticionarios que con esa idea les negaron "el derecho gratuito a los colombianos, de disfrutar de este importante deporte" y que al final no hubo sino negocio y nada de mejorías: "No se logró el fin último que era generar más recursos para los equipos y mejorar la calidad de nuestro fútbol y si se le quito la posibilidad a los colombianos de ver en los canales nacionales y en vivo los partidos", dice el texto del proyecto de Ley.



Apuesta por la equidad



Para Cuello Baute y Cruz Casado, la meta última de ver al menos un partido por televisión abierta en cada jornada de la Liga, que es la que lleva más juegos en la señal exclusiva y concentra más atención, el proyecto es una "medida que incentive el deporte en Colombia, sobre todo en los sectores más apartados, en los que solo se tiene acceso a la televisión nacional".



Dicen ellos que "son iniciativas que promueven en incentivan a nuestros niños y jóvenes a practicar este deporte, pues en todo caso el fútbol ha devenido en nuestros días en un deporte-espectáculo que, en el plano de las significaciones, trasciende el ámbito de la competición deportiva para convertirse en un medio de construcción y expresión de identidades colectivas en las sociedades, que superan y también ocultan las divisiones de clase".



Democracia pura



​"Siendo el futbol un producto de la cultura de masas que se sumerge en el mercado y que vive gracias a sus fanáticos y sino garantizamos que los mismos puedan acceder o disfrutar de este importante deporte, estaríamos perjudicando no solo a los fanáticos sino al fútbol mismo", reza el proyecto en otro de sus apartes.



La lógica es que los clubes viven de los derechos de televisión porque los hinchas son los que pagan la suscripción al canal exclusivo, pero la realidad es que el canal vive además de la retransmisión internacional, la comercialización y otras fuentes de ingreso que son rentables y no permiten que los clubes piensen en otro modelo de negocio.



"Este proyecto propone que sea el Ministerio de la Tecnología de la información y las comunicaciones, quien garantice que al menos un (1) partido de cada categoría profesional de fútbol colombiano a cargo de la Dimayor, sea transmitido en directo por la televisión abierta nacional", concluye el proyecto. Es una gran dificultad y otros proyectos lo han intentado en el pasado sin éxito. ¿Qué pasará esta vez? Los cálculos son poco optimistas.