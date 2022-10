¿Sergio Mosquera, de nuevo en la mira de grandes del FPC? Esto se dice

No se ha terminado la Liga Betplay II-2022 y con Deportes Tolima ya eliminado, han surgido nuevamente rumores sobre la posible salida de Sergio Mosquera, con destino a uno de los grandes del FPC como Atlético Nacional. Pero eso no es todo, es tal el deseo de diferentes hinchas por este central goleador, que en redes sociales también se especula con la posibilidad que Alberto Gamero se lo lleve a Millonarios.



Pero, ¿Qué tan real es ese interés? ¿Ya existe alguna oferta? ¿Qué dicen desde Deportes Tolima? El antioqueño, de 28 años, todavía tiene contrato con el pijao. Sin embargo, el presidente César Camargo no descarta que pueda darse su salida. Todo dependerá de alguna buena oferta.

Según contó el Rincón del Vinotinto, portal que cubre al Deportes Tolima, el vínculo de Mosquera con el club expirará en junio de 2023, sin embargo, podrá escuchar propuestas incluso para salir al fútbol del exterior. "El interés desde tierras antioqueñas por los servicios del jugador para la temporada del 2023 es cada vez más fuerte", mencionó el medio.



El periodista Jhon Eric Gómez, de El Colombiano, contó que para Atlético Nacional una de las prioridades será la del defensor central. En carpeta tendrían a Cristian Zapata, hoy en el fútbol argentino con San Lorenzo, y quien ya dijo que le gustaría jugar con los verdolagas, además de Nicolás Hernández, ex-Nacional que juega para Athletico Paranaense en Brasil.



"Prioridad la del zaguero y el delantero goleador de cara a la Libertadores (...) Entre las varias opciones de centrales está Sergio Mosquera", mencionó en Twitter el comunicador.



Mosquera, nacido en la cantera de Envigado, es hincha de Atlético Nacional. El jugador ya ha mencionado antes que no dudaría en darles el sí, si se da la posibilidad. El antioqueño que incluso fue capitán del vinotinto y oro, no ha tenido muchas apariciones este año a causa de lesiones. Tras recuperarse, el técnico Hernán Torres lo ha tenido como alternativa y ha disputado varios minutos en el semestre.