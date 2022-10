Dolor de gol: 'murió la mujer que vendía empanadas y buñuelos conmigo'

Una de las grandes sorpresas de la Liga Betplay sigue siendo la goleada de Alianza Petrolera 4-0 a Santa Fe, resultado que dejó muy golpeados a los bogotanos aunque vivos y dependiendo de sí mismos para clasificar a cuadrangulares.

Los goles fueron obra de Kevin Londoño, Brayan Gil, Estefano Arango y Harrison Mojica. No cambió de manera drástica ese resultado el rumbo de un equipo barranqueño muy comprometido en la pelea por el descenso, pero sí que fue especial para uno de los anotadores.



Londoño confesó en charla con Blu Radio, que ese gol y esa celebración fueron un desahogo por una enorme pena personal, una situación que vuelve a traer a colación la preocupación de muchos por la estabilidad emocional de los futbolistas, considerados por muchos una 'clase privilegiada'.



"Después del partido contra Santa Fe tuve sentimientos encontrados, porque había muerto la mujer más especial de mi vida ( Orfelina, su abuela), tenía una carga, una mochila, una serie de cargas encima. Tenía sentimientos, porque ella fue el pilar fundamental en mi crecimiento personal, tomó rumbo de mi carrera gracias a ella", explicó el ex Once Caldas.



"Mi abuela que me crió, me alimentó, me ayudó en mi carrera. Ella salía a vender empanadas y buñuelos conmigo para darme un plato de comida, los pasajes para ir a entrenar, para poder contar con unos guayos dignos. Ella fue la persona por la cual di un paso a un costado con relación a algunas amistades que no debería tener, cosas que no se debían hacer, el ser un profesional. Y poco a poco me vio cumpliendo mi sueño, se fue tranquila por verme ser un ser humano correcto, con un hogar, con una familia, disfrutando de mi hijo", añadió.



El jugador, víctima de lesiones y apenas retomando su carrera con mucho esfuerzo, habló a fondo de lo que mucha gente desconoce, tal vez nublada por ese imagen de autos caros y mujeres bellas que rodea a los futblistas.



"Yo manifestaba que pese a ser atletas de alto rendimiento; después de la cancha somos seres humanos, que tenemos errores, que nos equivocamos, que tenemos inconvenientes familiares, sí trabajamos en algo que nos gusta, contamos con algunos beneficios; pero también nos perdemos la crianza de nuestros hijos, yo por ejemplo me perdí el último año de vida de mi abuela por no poder viajar a verla. Por estar jugando cada tres días, no me pude despedir (de la abuelita fallecida). Ya se reflejó algo con las estadounidenses en los Olímpicos, el paro del corazón del 'Kun' Agüero, lo que le pasa ahora a Cristiano Ronaldo, quien gana toda la plata del mundo, pero también tiene problemas", afirmó.