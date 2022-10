Junior quiere celebrar en fiesta costeña: recibe a Unión en el clásico

Una semana dulce para el Junior de Barranquilla venciendo al Deportivo Cali y posteriormente al Atlético Bucaramanga, esta última en condición de visitante, que no es un dato menor, pues en el semestre, los barranquilleros solo han podido quedarse con tres unidades afuera del Metropolitano Roberto Meléndez en dos ocasiones: Alianza Petrolera por la mínima diferencia y contra los bumangueses por el mismo resultado.

Con estos marcadores, Junior ha logrado acercarse al selecto grupo de los ocho, pues necesita solo tres unidades para llegar a los 27 puntos, pero su acérrimo rival vive la misma situación. Quien gane, podrá poner su nombre nuevamente dentro de los clasificados, y para Unión Magdalena será importante para salvar el descenso. Para los locales será una final más, y así lo viven sus jugadores, en especial Sebastián Viera quien fue la figura contra el Atlético Bucaramanga salvando un penalti y otros intentos.



Infortunadamente, el semblante con Unión Magdalena no ha sido lo mejor cayendo en la Copa BetPlay en la ida, y en Santa Marta por el primer clásico de este semestre. Pero hay cómo alegrarse, pues en el semestre pasado en la fecha 17, Junior los venció 3-1 con goles de Luis González, Edwuin Cetré y Miguel Ángel Borja.



Sin duda alguna, será un desafío grande, y Julio Avelino Comesaña sabe lo difícil que será, “Unión como cualquier equipo, pero más ellos que arrancaron en una situación precaria en la tabla, quieren ganar. Yo no espero un partido fácil”. Habló también sobre los jugadores diferentes que tiene en el plantel, “lo que estamos haciendo ahora es tratar de utilizar a un plan bastante reducido con Moreno y Gordillo. Al jugador distinto que veo el medio es a Rossi, pero para meterlo debo sacar a alguno de los otros extranjeros. Giraldo es un jugador más fogoso”.



Julio Avelino Comesaña tendrá a su disposición, los mismos jugadores que estuvieron para el encuentro ante el Atlético Bucaramanga. Esperarán a Fredy Hinestroza con el anhelo de que pueda estar, pero por ahora está descartado. “Uribe no está. Hinestroza todavía tenemos un día para definir si estará, pero no queremos abusar, porque después lo seguiremos necesitando. Ni Castrillón, ni Albornoz estarán disponibles”, aseveró Comesaña.



Por su parte, Sebastián Viera dijo que no hay margen de error, y referenció a su rival, Unión Magdalena, “estanos contentos. El jueves tenemos otra final y así será hasta que termine el campeonato. Tenemos que seguir, porque si no todos estos partidos que hemos ganado no van a servir para nada. Debemos descansar para llegar bien al juego ante Unión”.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, José Ortiz, Dany Rosero, Edwin Velasco; Didier Moreno, Yeison Gordillo, Fabián Sambueza, Luis González, Edwuin Cetré y Carmelo Valencia. DT: Julio Avelino Comesaña.

Fecha: jueves 13 de octubre

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

TV: Win Sports +