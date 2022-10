Resultados y posiciones de Liga Betplay EN VIVO: así rueda la fecha 17

La semana anterior en El Campín se jugó el primer partido de la jornada 17 de Liga Betplay II-2022, que dejó como ganador a Santa Fe, después de remontarle a Millonarios, por 3-2.



Conozca cómo será el complemento de la fecha, vea resultados y movimientos en la clasificación EN VIVO. Cabe destacar que Independiente Medellín y Bucaramanga jugarán hasta la siguiente semana.

Resultados en la fecha 17 de Liga Betplay II



Santa Fe 3-2 Millonarios (Finalizado)



Martes, 11 de octubre

Patriotas 1-1 Deportivo Pasto (En juego)

6:05 pm | Equidad vs Cortuluá

8:10 pm | Pereira vs Envigado



Miércoles, 12 de octubre

6:00 pm | Águilas vs Cali

8:05 pm | América vs Jaguares



Jueves, 13 de octubre

3:10 pm | Tolima vs Alianza Petrolera

6:00 pm | Junior vs Unión Magdalena

8:05 pm | Once Caldas vs Nacional



Miércoles, 19 de octubre

20:05 pm | Ind. Medellín vs Bucaramanga



Tabla de posiciones en Liga Betplay II-2022



1. Deportivo Pasto - 30 pts (17 PJ)

2. Millonarios - 28 pts (15 PJ)

3. Ind. Medellín - 28 pts (16 PJ)

4. Nacional - 28 pts (16 PJ)

5. Santa Fe - 28 pts (17 PJ)

6. Águilas Doradas - 27 pts (16 PJ)

7. Deportivo Pereira - 25 pts (15 PJ)

8. Once Caldas - 25 pts (16 PJ)

9 . Junior - 24 pts (16 PJ)

10. Unión Magdalena - 24 pts (16 PJ)

11. América de Cali - 23 pts (16 PJ)

12. La Equidad - 23 pts (16 PJ)

13. Bucaramanga - 21 pts (16 PJ)

14. Envigado - 19 pts (16 PJ)

15. Deportes Tolima - 16 pts (16 PJ)

16. Jaguares - 15 pts (16 PJ)

17. Patriotas - 14 pts (17 PJ)

18. Alianza Petrolera - 13 pts (16 PJ)

19. Deportivo Cali - 11 pts (16 PJ)

20. Cortuluá - 9 pts (16 PJ)