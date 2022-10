¿Se confiaron tras ganar el clásico? Desde Santa Fe hablaron del tema

Después de la impresionante remontada en el clásico bogotano, en el que se impuso por 3-2 ante Millonarios, Santa Fe sorprendió al caer goleado por 4-0 ante Alianza Petrolera. El cardenal lució desconocido en Barrancabermeja y lo hicieron ver muy mal. En menos de una semana pasó todo.



A propósito del reciente resultado en la Liga Betplay, el arquero José Silva se refirió a la situación en charla con El Vbar, de Caracol Radio, y dejó claro que no eran el mejor equipo por ganarle a Millonarios el clásico, ni son el peor por perder ante Alianza.

"Siempre queremos salir jugando, la idea es generar juego desde atrás, entonces somos responsables de eso, querer salir jugando hace parte de lo que queremos e infelizmente pasó", fue la reflexión del portero de Santa Fe tras recibir cuatro goles. "Vamos a corregir y para el domingo mostrar lo que queremos”, dijo refiriéndose al próximo partido que será en Montería ante Jaguares.



El guardameta que reemplazó a Leandro Castellanos, lesionado fechas atrás, insistió en que su equipo va a corregir lo que hizo mal ante Alianza. El objetivo no es otro que el de mantenerse entre los ocho y avanzar a los cuadrangulares semifinales. "Ni éramos el mejor equipo por ganar el clásico, ni somos el peor por la derrota de anoche. Si debemos corregir y lo que pasó no se esperaba. Ahora es corregir errores, estamos metidos ahí, pero esto no puede volver a suceder".