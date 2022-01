¡'Hay Mayer para rato'! Exjugador desmiente enfermedad y muerte

Lo bueno del chisme, al menos en este caso, es que no tiene nada que ver con la realidad. El propio protagonista lo confirmó.

Mayer Andrés Candelo está vivo, sano y lejos de las versiones que circularon en los últimos días sobre alguna cirugía o inclusive su ingreso a cuidados intensivos.



"No sé la persona desocupada, malintencionada que anda publicando desde el viernes que yo estaba en una UCI, que me habían entubado, que me había muerto, todo es mentira... Gracias a Dios estoy bien de salud, tranquilo, en mi casa, no he tenido operaciones de corazón ni nada, como andan publicando", explicó.





Hola amigos acá dejo este video para desmentir todo lo q se está hablando pic.twitter.com/O5Xf9GbHjc — Mayer Candelo (@Mayer10oficial) January 19, 2022

El exjugador pidió a sus seguidores que no crean informaciones de redes sociales que muchas veces desorientan: "Hago este video para que no se dejen engañar de gente diciendo cosas que no son. ¡Hay Mayer para rato! Estamos llenos de salud, se les quiere mucho", concluyó.

​