Campeones mundiales de tóxicos: anuncio de Wanda e Icardi sorprende

Los únicos que se van a coronar campeones no son los que ganen el Mundial de Catar.



Ya se puede coronar a la mediática pareja que integran Maurio Icardi y Wanda Nara como campeones mundiales de las relaciones más tóxicas de las que se tenga noticia.



Cuando habían sacudido las redes sociales con acusaciones de todo tipo que los habrían llevado al divorcio e inclusive el futbolista, hoy en Galatasaray, había decidido que su ex dejara de ser su representante, todo dio un giro inesperado.



El propio Icardi sorprendió con una publicación junto a la bella rubia y un mensaje aún más desconcertante: "No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te Amo"

Y para completar la reconciliación, la pareja se fue a las Islas Maldivas, aprovechando la pausa por el Mundial de Catar, en el que Argentina hace tiempo no cuenta con él.



¿Alguien mejor que Mauro y Wanda para hacer públicos sus líos maritales y sacarles provecho en redes sociales? En eso dan vuelta olímpica.