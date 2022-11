Wanda Nara reaparece y dio nuevos detalles de su separación con Icardi

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi al igual que otras relaciones como la de Shakira y Gerard Piqué llegó a su fin también por un caso de infidelidad en donde estuvo involucrado el futbolista argentino.



Esto provocó el fin de la relación entre ambos y que buscarán nuevos desafíos por delante. Icardi fichó por Galatasaray mientras que Wanda Nara estará presente en el próximo ‘Bailando por las estrellas’ en Italia.



Sin embargo, previo a esto, la mujer volvió a hablar sobre su polémica separación y sorprendió con su reacción ya que rompió a llorar cuando habló sobre su relación con el delantero argentino.



“Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad”, comentó con lágrimas en sus ojos.



Por su parte, se refirió a la infidelidad de Icardi con la actriz China Suárez: “Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘quiero contarte esto’”.



“Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo, era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo hacer o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, añadió.



Finalmente, aseguró que Icardi le dijo la verdad y que siempre lo hizo durante su relación que llegó a su fin hace unos meses.