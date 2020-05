Martín Palermo: su relación con Colombia como jugador y entrenador

Uno de los ídolos más grandes de Boca Juniors, Martín Palermo, dialogó con Caracol Radio, sobre la relación que ha tenido durante su carrera con el fútbol colombiano. El exfutbolista argentino, además de recordar los enfrentamientos entre Argentina y la Selección Colombia, habló sobre el presente de varios colombianos en el fútbol internacional.

Palermo habló sobre el presente que viven los tres colombiano que tiene Boca Juniors, refiriéndose a la situación que actualmente vive Sebastián Villa: "Villa tuvo un rendimiento muy bueno; Campuzano lo mismo, encontró su lugar; y a Fabra ya lo conocemos, un jugador de Selección. Son tres jugadores importantes...Es un momento muy incómodo para Villa por la situación con su pareja... Boca debe tomar cartas sobre el futuro de Villa".

En medio de la charla, Palermo no olvidó uno de los episodios que más marcó su carrera vistiendo la camiseta de Argentina: "Fallar los tres penales vs. Colombia fue un momento difícil. No es común que un jugador erre tres penales en un mismo partido. Fue doloroso".



Palermo, también mencionó las posibilidades que tuvo para jugar en el fútbol colombiano, afirmando que nunca existió una oferta formal, pero sí rumores: "Nunca tuve un acercamiento para jugar en algún equipo de Colombia. Para dirigir tampoco, aunque en algún momento acercaron mi nombre a Atlético Nacional, a Deportivo Cali y a América, pero nunca se llegó a nada".



En su travesía por México como entrenador, el exBoca Juniors habló de los colombianos que ha dirigido: "Óscar Murillo es un central con mucha presencia, un jugador de Selección... Y después, obviamente, la categoría que tiene Cardona".

Para finalizar, Palermo habló del presente de Marcelo Gallardo, a quien admira por su gran trabajo como director técnico: "Marcelo Gallardo es un gran entrenador que le ha dado una identidad a River desde su llegada. Para mí es uno de los mejores que hay en el fútbol argentino y en el fútbol mundial".