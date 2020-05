'Yo no trafico con cocaína': Edwin Congo habló de su actual situación

Luego de que el exfutbolista colombiano fuera detenido en España por las autoridades locales para solicitar unas declaraciones en un caso vinculado con tráfico de drogas, el exfutbolista del Real Madrid fue dejado en libertad y horas más tarde dialogó con el programa 'El Chiringuito', sobre lo que sucedió en el transcurso del día.

"Es normal, yo con este tipo de personas tengo un vínculo, con muchos cenábamos con la familia, es una situación que hay que esclarecer y estoy en disposición...Es un proceso largo, yo creo que va a demorar muchos años y el día que me llamen, aquí estoy, lo principal que me dijeron fue: 'desvincúlate de este tipo de gente que no te viene bien, dedícate a lo que estás haciendo', y así mismo salí y me vine para mi casa...Tal cual como me sacaron así mismo me dijeron vete para tu casa", afirmó el exLevante, quien aseguró que solo fue a declarar más no fue capturado por algún cargo.

Congo, aseguró estar tranquilo frente a la situación, pues él es inocente y solo fue a responder algunas dudas frente a las autoridades: "Yo estoy muy tranquilo, yo no he hecho nada agravante, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, yo a duras penas estoy bien de salud, confinado, me comporto muy bien... El tipo de circunstancias en las que se está presentando esto no son cómodas para mí, para mi familia...El sensacionalismo de la noticia hace que las cosas no se digan tal como son, simplemente me llamaron, di indagatoria...De la noche a la mañana no se me puede pisotear. Yo no tengo que decirle a nadie que me crea o que no me crea. Yo no tengo nada que ver en eso, soy inocente, no he hecho nada que tenga que ver con la venta y fabricación de cocaína."

"Estoy vinculado con una serie de gente que se ha metido ahí, pero de ahí a que yo haya hecho algo...Sigo siendo el mismo Edwin Congo de siempre.", expreso el exjugador colombiano que además es panelista del programa Español.



Para finalizar, Congo se refirió a los mensajes y noticias que lo acusaron previo a sus declaraciones públicas: "Soy una persona libre de algún problema, todas las personas tenemos la posibilidad de juntarnos con seres que a lo mejor no te aportan, pero a mi, vinieron esta mañana, me hablaron, me dijeron organícese y nos acompaña, me hicieron una serie de preguntas y regresé a casa, me trataron muy bien, y estando en la estación si me ataron las manos como lo dice el protocolo, me leyeron mis derechos como a todo ciudadano y luego me hicieron una serie de preguntas, mostrándome fotos de personas que conocía".



"Mi familia al comienzo estaban muy afectados, sabía la bomba que iba a caer en Colombia, en Colombia son muy sensacionalistas y mucho más con este tipo de situaciones, allí con tal de vender una noticia te descueran totalmente, no me llamó nadie a preguntarme que ocurrió... Se tergiversa la información de una forma muy fea, entonces mi familia está sufriendo mucho, pero a Dios gracias he podido hablar con ellos y les dije que estoy en mi casa, que estoy confinado, que estoy tranquilo".