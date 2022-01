¿Víctima de chantaje? Dura respuesta de Muriel a exesposa por demanda

Un duro comunicado puso en evidencia la gravedad del enfrentamiento que tienen Luis Muriel y su exesposa, Paula Rentería, el cual ha pasado ya a los estrados judiciales.

El futbolista reveló detalles de lo que paga por la manutención de las tres hijas que tiene con la vallecaucana y la acusó hasta de chantajearlo para lograr lo que, según él, es un apetito "insaciable" por conseguir más dinero.



Rentería anunció en las últimas horas que había demandado a su expareja por incumplimientos en los acuerdos del divorcio, que pasan por una millonaria suma que, según ella, el deportista se ha negado a cancelar en su totalidad. "No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja", había dicho Rentería en Zona Cero.



Lo cierto es que este conflicto, que es de la esfera privada, ha salido a la luz pública por cuenta de ambos, al hacer públicas sus diferencias en medios y redes sociales.



Muriel publicó un extenso comunicado, firmado por su abogado Alfonso Garavito, en el que detalla varias quejas contra su exmujer: "la conducta desleal y deshonesta de la señora Rentería, de tratar asuntos íntimos y privados con el fin de desprestigiar al señor Muriel, se convierte en una herramienta reprochable, cuando lo señalado por esta carece de verdad", dice el texto.



Las acusaciones llegan incluso a delitos como el chantaje: "Se ha convertido en reiterado el comportamiento de la señora Paula Rentería tratando de chantajear a mi representado ante los medios de comunicación, anteriormente y por diversos actos a mi representado le ha tocado solicitar la intervención de los órganos judiciales y policiales tanto de Italia como de Colombia, por cada acto de injuria, calumnia, alteración y difamación del que injustamente lo ha acusado la señora Rentería", añade el comunicado.



"Dirimir un asunto tan sensible, como es la salud y el bienestar de las niñas por fuera de los estrados judiciales, nos muestra los bajos niveles morales de individuos fundados en un apetito económico voraz, desmedido e irrealizable”, apunta el abogado.



Curiosamente es él mismo en el texto el que revela las cifras de la disputa, asegurando que Muriel hizo desde Italia la matrícula de sus tres hijas en el colegio por la "irresponsabilidad" de la madre: "no le bastan 30 millones de pesos mensuales para el bienestar exclusivo de las hijas del señor Muriel y ahora de manera irracional pretende un incremento de 327 millones mensuales".



Muriel, a su turno, dijo que no hay demandas en su contra por inasistencia alimentaria: "Quiero aclarar que en ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas".



Sin duda el pleito legal promete revelar más detalles, esos que ambas partes insisten en proteger, por respeto a las menores de edad involucradas. Difícil la privacidad cuando los protagonistas son los primeros en violarla.