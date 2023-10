Jorge Vilda defendió a Luis Rubiales en caso con Jenni Hermoso

Jorge Vilda, exseleccionador de España y campeón del mundo habló este martes ante la Audiencia Nacional sobre el caso Luis Rubiales y Jenni Hermoso, polémica que se dio durante el Mundial Femenino.



El entrenador negó que haya presionado a la futbolista para que dijera que consintió el beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.



Vilda hizo su declaración junto a Rubén Rivera, director de marketing de la RFEF quien también negó que estas presiones ocurrieran.

Ambos sujetos declararon como investigados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Francisco Jorge, que investiga a Rubiales por agresión sexual y coacciones.



El juez citó a ambos para saber su grado de implicación en las presiones a Hermoso junto con Rubiales y el director de selecciones, Albert Luque.



Recordemos que Rubiales mencionó que Vilda fue la persona que acudió al hermano de Jenni Hermoso para que hablase con ella sobre el beso.



"Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás de mí, me dijo: 'Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella”, dice la declaración del expresidente recogida por el diario El Español.



Por su parte, Rivera estuvo en el viaje que hicieron las jugadoras de la selección a Ibiza y donde aseguran que el hombre intentó presionar a Hermoso y su entorno.



Por el momento tras oír la versión de Vilda y Rivera, el juez interrogará a Luque este 16 de octubre y luego en noviembre citará al seleccionador masculino de España, Luis de la Fuente y el exdirector de comunicación de la RFEF, Pablo García-Cuervo.