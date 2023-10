Jenni Hermoso y su triste declaración ante Fiscalía por caso Rubiales

El pasado 5 de septiembre, Jenni Hermoso declaró ante la Fiscalía de Madrid por la denuncia que interpuso a Luis Rubiales, en ese momento presidente de la Real Federación de Fútbol de España, por darle un beso no consentido en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina 2023, disputada en Australia y Nueva Zelanda.



Este lunes, 9 de octubre, el programa ‘Código 10’, reveló las declaraciones de la futbolista, que se coronó campeona del mundo y que vivió un tormento por el escándalo con Rubiales.



“Lo primero que le digo al abrazarle fue ‘la que hemos liado’. Él pega un salto sobre mí, yo me mantengo firme para sostenernos. A la que baja me dijo que ‘este Mundial lo habíamos ganado gracias a mí’; y ya no recuerdo nada más, las manos en mi cabeza y me propia un beso. Lo siguiente que recuerdo son sus manos en mi cabeza y no recuerdo haber escuchado nada más”, aseguró Jennifer Hermoso ante la Fiscal.

Luego, la voz de Jenni tembló por sus ganas de llorar. Hermoso continuó con un dramático relato: “No me lo esperaba, no me esperaba que en ese escenario… Era la entrega de medallas de un Mundial. Mucha emoción, mucha alegría, pero yo no busqué ese momento ni hice nada para que se llevase a cabo este acto”.



“En ese momento estaba en shock. Era un hecho histórico, nos había costado la vida, en ningún momento me podía esperar que pasara algo así. Yo abracé a la reina, a su hija… Rubiales era una persona de confianza, yo no pensaba que fuese a hacer algo así. No tuve tiempo de reaccionar, al instante me bajé a la tarima y lo primero que hice fue decírselo a mis dos compañeras a Alexia Putellas e Irene Paredes. En ningún momento fue consentido. Me sentí no respetada, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Yo estaba viviendo algo histórico y pensé que algo así iba a acarrear consecuencias. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación”, sentenció la jugadora sobre la acción de Rubiales.



“Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí”, dijo Jenni Hermoso según recoge en exclusiva el programa de Telecinco ‘Código 10’.