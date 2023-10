Oficial: Eden Hazard tomó decisión radical en su carrera deportiva

A sus 32 años el futbolista belga Eden Hazard anunció su retiro del fútbol profesional. El atacante que no tenía equipo desde su salida de Real Madrid decidió acabar con su carrera luego de 16 temporadas.



El anuncio lo hizo el propio jugador este martes con un emotivo mensaje en sus redes sociales.



"Hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional", mencionó Hazard.

De igual manera, agradeció a aquellas personas y clubes que estuvieron a su lafo en toda su trayectoria profesional: "Pude hacer realidad mi sueño: jugar y divertirme en los campos de Europa y del mundo. Durante mi carrera he conocido a grandes personas, directivos, entrenadores, compañeros y quería agradecer especialmente a los clubes por los que he pasado: LOSC, Chelsea y Real Madrid; y obviamente agradecer nuevamente a la Selección Belga".



Hazard, pese a las ofertas que recibió de algunos clubes, ha tomado la decisión de colgar las botas dejando una impresionante estadistica en su carrera ya que en 622 encuentro anotó en 167 ocasiones y registró 147 asistencias.



La carrera del belga comenzó en el Lille donde de a poco se hizo un hueco y en la temporada 2011-12 comandó al club francés a ganar la Liga Francesa y la Copa de ese país.



Esto hizo que diera el paso al Chelsea por una transferencia de 40 millones de euros. En el club inglés, Hazard mostró su mejor versión y allí logró ganar la Premier en dos ocasiones, la Europa League,también dos veces, una FA Cup y una Carabao Cup.



De igual manera destaca su paso en el Mundial de Rusia 2018 donde guió a Bélgica hasta semifinales y eso le valió para que Real Madrid rompiera el mercado por él y pagara al Chelsea más de 100 millones.



No obstante, en el club español todo fue una pesadilla para Hazard. El belga tuvo múltiples lesiones que cortaron su proyección en el club y pese a ganar ocho títulos incluyendo la Champions nunca fue protagonista.



En junio de este año tomó la decisión de salir de Real Madrid por común acuerdo y cuatro meses después anunció el fin de su espectacular carrera deportiva.