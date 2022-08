Jero Freixas, con camiseta de Millos, disfrutó su visita a El Campín

"Enséñale a tu hija que Colombia es: ¡¡¡Millonarios!!! ¡Bienvenido a El Campín!", escribió la cuenta oficial de Millonarios en sus redes sociales, donde compartió momentos de la visita del influencer argentino, Jero Freixas, al estadio El Campín para el partido frente a Jaguares. Una victoria 2-0 que se disfrutó de principio a fin.



El reconocido hincha de Independiente y discípulo de Leo Messi, viralizó un contenido sobre los futbolistas en Colombia hace unos días. En el video mencionó entre algunos al 'Pibe' Valderrama. En medio de la expectativa por su visita al país, recibió coqueteos de varios equipos del FPC. Once Caldas le obsequió una camiseta, Millonarios lo invitó al partido y le entregó la azul, y Fortaleza bromeó con un palco especial en el Metropolitano de Techo para vea la B.

Jero Freixas y su esposa José de Cabo, son actores y toda una bomba en las redes por los graciosos videos relacionados con el fútbol. En los últimos días y aprovechando su visita a Colombia, Jero publicó un contenido relacionado con los futbolistas colombianos, en los que mencionó algunos clubes del FPC. Todo se inició con una curiosa conversación con su mujer, en la que le cuenta que su hija Rita estaba emocionada porque su papá visitaría el país de la película 'Encanto'.



El influencer que no puede hablar sin asociar cualquier tema al fútbol, mencionó que Colombia no solo es 'Encanto' sino que también es ‘El Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón y Faustino Asprilla. Al final, su esposa le menciona a Gabriel García Márquez y le clava la duda sobre sí fue o no futbolista. Toda una ocurrencia de Jero, quien bromea preguntándose si el famoso escritor colombiano jugó con Millonarios o con Santa Fe.