¡Jero Freixas, el nuevo Amix! Curiosa invitación del Fortaleza

Se juntaron las risas y la comedia del influencer argentino, Jero Freixas que se dedica a hacer videos curiosos asociados al fútbol como por ejemplo, anunciar su visita a Colombia hablando sobre el balompié cafetero. Y también Fortaleza con la sátira y la jocosidad que emana en cada una de sus publicaciones. El conjunto más querido por su emoción en su manera de informar en las redes sociales le hizo una invitación a Jero.

Jero Freixas realizó un pequeño video que subió en sus redes sociales hablando sobre el fútbol colombiano al que su esposa, que recurrentemente aparece en su contenido le preguntó que por qué no le explicaba a su hija quién es Gabriel García Márquez. Jero contestó de manera jocosa, "¿García Márquez, en dónde jugó?", asociándolo nuevamente al balompié.



En su llegada a Colombia, Jero Freixas anunció que iba a acudir al Estadio Nemesio Camacho El Campín para presenciar el Millonarios vs Jaguares de Córdoba. Fortaleza se percató y le envió un mensaje en sus redes sociales, "hola Amix @jerofreixas. No sé si te contaron pero somos el mejor equipo de Colombia, hace poquito nos ganó Millos pero fue por poquito. Te invitamos este domingo al mejor estadio de todos: El Glorioso Metropolitano de Techo, nada más mira los palcos. Atentos a tu respuesta". Por su parte, el argentino contestó, "imposible decir que no a semejante invitación". Los atezados recibirán a Atlético FC el domingo 21 de agosto.