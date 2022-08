Ayron no olvida a su exequipo y le coquetea: 'todo mundo quiere estar'

El cartagenero Ayron del Valle no oculta su sentimiento por Millonarios, uno de los clubes colombianos en los que más brilló y en el que además de salir goleador del torneo en 2017-II, conquistó los dos únicos títulos que suma en su carrera. Su paso por el albiazul lo dejó marcado y no escatima en elogios a la hora de mencionarlo.



Cuando se prepara para el compromiso del próximo lunes con Once Caldas ante el Pasto por la fecha 8 de la Liga, Ayron del Valle aseguró que Millonarios es el equipo colombiano en el que "todos" quieren estar. ¿Guiño a la directiva para su regreso?



"Siempre están las oportunidades en Millonarios. Es un club al cual le agradezco mucho, una hinchada que me trató muy bien el tiempo que estuve. No hubo chance de poder estar en el club, pero muy agradecido con ellos", mencionó a El Vbar de Caracol Radio sobre la posibilidad de volver en algún momento. "Solo tengo palabras de agradecimientos a Millonarios por el tiempo que viví allá. Todo el mundo quiere estar en Millonarios. Es un equipo muy grande, histórico y una buena institución".



De igual manera, el cartagenero se refirió al momento que está viviendo con el 'Blanco-Blanco', en el que fichó este 2022 tras salir del fútbol mexicano. Con 6 goles en 7 fechas es el máximo artillero de la Liga II-2022. "Contento por este momento que estoy viviendo en Once Caldas. Las cosas están saliendo este semestre, con trabajo, con disciplina", mencionó.



El atacante de 33 años también habló sobre los veteranos que brillan junto a él en el FPC. Jefferson Duque (35 años) y Dayro Moreno (36 años) son otros goleadores del torneo. "Todos esos jugadores tienen su recorrido, su experiencia, que han trabajado para llegar a donde están".