¿No pudo resistirse? El Like de James a Shannon que dispara rumores

James Rodríguez lo dijo con toda claridad: está soltero. Y hace ya varios meses. Sin embargo, las redes sociales lo delataron y parece que su último amor podría no estar del todo olvidado.

El futbolista y la modelo dejaron de seguirse en sus cuenta de Instagram hace mucho y claramente cada uno ha seguido su camino sin mirar hacia atrás... hasta ahora.



Una foto de la bella modelo venezolana ha hecho que el colombiano no pueda evitar un 'Like' y por supuesto las redes enloquecieron con la duda: ¿hay alguna posibilidad de verlos juntos de nuevo?



De Lima publicó una foto en la playa con la leyenda: 'pide un deseo'- Hasta ahí nada raro. Pero tal vez su piel canela, su actitud, su traje de baño... o todo junto, simplemente no pasó desapercibido para su expareja.



Esta fue la imagen que cautivó a James:

¿Señal de algo? Tal vez sí. Aunque, hasta donde se sabe, la relación no acabó en malos términos. Lo cierto es que la distancia, que antes habría enfriado la relación, sigue siendo un problema: él vive en Doha y ella en Miami... son más de doce mil kilómetros los que los separan.