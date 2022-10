‘Para qué otro microciclo’: Valenciano criticó convocatoria de Lorenzo

La Liga BetPlay del segundo semestre entró en su recta final donde los clasificados están cerca de conocerse y donde los equipos necesitará de su mejor nómina para luchar por el título de fin de año.



Sin embargo, en plena competencia, el director técnico de la Selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo, entregó una nueva convocatoria de jugadores para realizar un microciclo a final del mes de octubre, desarmando algunos equipos de cara a las finales.



Uno de los que no estuvo de acuerdo con el nuevo microciclo de Lorenzo con Colombia, el exjugador Iván René Valenciano criticó fuertemente esa convocatoria, pues no ve el sentido a estas alturas del año llamar más jugadores.



Por ello, durante el programa de Saque Largo de Win Sports se debatió sobre la prioridad de los clubes de tener a sus jugadores en la plantilla y ante la pregunta de que, si era necesaria la convocatoria, Valenciano respondió que “la selección no se juega absolutamente nada ¿Vas a hacer un microciclo para qué?”.



El próximo microciclo de la Selección Colombia se realizará en Barranquilla del 18 al 20 de octubre con jugadores de la Liga BetPlay y otros de la MLS.