Zapata y Muriel pueden darse un lujo: únicos colombianos en hacerlo

Para nadie es un secreto que la Serie A es una de las ligas más atractivas y atrayentes en el mundo. No en vano, es reconocida como una de las cinco grandes de Europa acompañada de la Premier League, LaLiga, Bundesliga y la Ligue 1. Atalanta es uno de esos clubes que ha dado de qué hablar últimamente.

Con los colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, Atalanta no logró clasificarse a ninguna competencia europea infortunadamente para esta presente temporada. Sin embargo, el semblante en el semestre final del 2022 es completamente distinto e ilusiona bastante para las aspiraciones de Gian Piero Gasperini, Duván, Muriel y de los aficionados que sueñan con obtener el título.



En unas temporadas en las que la Juventus perdió protagonismo en la Serie A, clubes como Napoli, Atalanta y Udinese han podido sacarle provecho a las caídas de los de Turín. Los de Bérgamo, con Duván Zapata lesionado y con Luis Fernando Muriel que descrestó gracias a un gol y una asistencia de gran factura, tienen a su club en la parte alta de la clasificación.



Gian Piero Gasperini elogió a Luis Muriel, al igual que la prensa italiana que ha quedado sin palabras con la actuación del atlanticense. Es el Muriel que queríamos mencionaron en el club, y el atacante fue determinante para el buen momento que vive el Atalanta. Acompañado del Napoli, son los únicos clubes italianos en meterse en una lista de equipos que no han sumado derrotas en la campaña.



Atalanta es segunda de la Serie A, detrás del Napoli que con 23 unidades supera por dos a los de Bérgamo. La coincidencia es que no conocen la derrota, están invictas y esperan seguir por esa racha. Duván Zapata y Luis Muriel pueden darse el lujo de ser los dos colombianos que no saben lo que es caer por ahora.



La lista la encabeza el Paris Saint-Germain, pero hay clubes como el Napoli, Manchester City, Barcelona y Real Madrid. Detrás de esos cinco equipos, aparece el Atalanta de Bérgamo. A continuación, la lista:



• Paris Saint-Germain: 8 triunfos, 2 empates y 0 derrotas

• Barcelona: 7 triunfos, 1 empate, 0 derrotas

• Real Madrid: 7 triunfos, 1 empate, 0 derrotas

• Manchester City: 7 triunfos, 2 empate, 0 derrotas

• Napoli: 7 triunfos, 2 empate, 0 derrotas

• Atalanta: 6 triunfos, 3 empate, 0 derrotas