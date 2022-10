Perea hace reclamo tras críticas a Santa Fe: ‘se nos vinieron encima’

Independiente Santa Fe salió goleado de Barrancabermeja 4-0 contra Alianza Petrolera, pero aún sigue peleando su clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay. Sin embargo, los de Alfredo Arias necesita de tres puntos para poder soñar con el tiquete, pero su nivel bipolar ha dejado dudas sobre si le alcance para estar en la fiesta de fin de año.



Por ello, uno de los jugadores de Santa Fe, especialmente el defensor Geisson Perea, no ocultó su tristeza por las críticas recibidas tras el resultado en Barrancabermeja y le reclamó a aquellos que hablan ahora y contra Millonarios en el clásico guardaron silencio.



“La vez que se le ganó a Millonarios, sentí un poco de frustración porque se hizo un buen trabajo y no fue bien reconocido. No se escuchó nada, caímos en este y ahora sí todo el mundo se nos vino encima”, dijo Perea.



Igualmente, Geisson Perea aseguró que todo es bienvenido, pero exige que también se le vea reconocido los aspectos positivos, pues sabe que no todo lo que se ha hecho en la temporada ha sido malo y eso les fortalece.



“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. La invitación es que el que se quiera montar al barco, bienvenido sea y el que no, igual seguiremos remando y luchando por nuestras familias y colocar a Santa Fe por lo alto”.



Mientras el equipo de Alfredo Arias corrige lo malo contra Alianza, ahora deberá enfrentar a Jaguares en Montería el próximo domingo 16 de octubre, a partir de las 8:15 p.m. por la fecha 18 de Liga BetPlay 2022-2.