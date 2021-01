'Pelao en obra negra', declaraciones del 'Bolillo' ya tienen parodia

En los últimos días, el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez habló para ESPN y sus palabras retumbaron. Aseguró que hay muchos jugadores que buscan figurar, pero no precisamente en la cancha. Así, tal cual es, el entrenador del DIM habló sin pelos en la lengua y criticó fuertemente a los futbolistas, especialmente juveniles, que piensan más en la pinta que en jugar fútbol.



A propósito de estas declaraciones, dos reconocidos instagramers se unieron en Cali y sacaron parodia a "futbolistas que están en primera C y ya quieren debutar en Europa".

Antes de hablar de la parodia hecha por 'Piquiña' y el 'Negro está claro', dos reconocidos instagramers vallecaucanos, hay que recordar las declaraciones entregadas por 'Bolillo' Gómez, en las que se refería a muchos jugadores que hoy en día piensan más en el aspecto físico o usar ropa de marca, que en jugar al fútbol.



“Llegué a Medellín y vi unos jugadores que no los conoce nadie, que no han jugado y ganan un platal y salen con Louis Vuitton, gafas, su pelito amarillo, su pintica y llaman la atención es afuera de la cancha. Por ahí es que está fallando el fútbol, porque en divisiones inferiores, en el sub-20, no se está trabajando de la mejor manera, la cabeza de los jugadores de fútbol de ahora está en otro lado", declaró el técnico para ESPN FC.



A propósito de este tema, en los últimos días también se volvió polémico el reglamento interno para la categoría Sub-17 de América de Cali, hecho por Jersson González, donde entre algunas cosas prohibía aretes, cabello pintado o rayas en la ceja. Algunos pegaron el grito en el cielo con estas medidas.



'Bolillo' criticó a los jugadores están pensando en grandes ligas, saltándose el proceso. "En vez de estar pensando en la selección del distrito, la Selección Antioquia, Selección Colombia o el Medellín, Nacional o Santa Fe, están pensando en que se van a ir a Europa. Qué vas a hacer a Europa si estás en obra negra. Yo creo que están equivocados y apresurados en esas cosas", declaró.



Estas palabras fueron replicadas por los dos instagramers en su más reciente video publicado en la red social. "Futbolistas que están en primera C y ya quieren debutar en Europa. Como dice el 'Bolillo' Gómez, mucho pelao en obra negra", dijo 'Piquiña' en su cuenta de instagram, en donde desde hace un tiempo le ha hecho parodia a esos futbolistas que describió el técnico del Medellín.