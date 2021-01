¡Tremendo elogio! Guardiola asegura que sin Lillo, no serían líderes

Desde 2020, el exentrenador de Millonarios (2014) y Nacional (2017), se convirtió en asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City. Hoy, el equipo celeste es líder de la Premier League, con 44 puntos, 3 por encima del United y 5 sobre Leicester City. Para Pep, la presencia de Juan Manuel Lillo ha sido vital.

En unas declaraciones recogidas por el diario Marca, Guardiola reconoce la influencia que ha tenido Lillo en el equipo. Además, a manera personal, dijo que lo hace sentir tranquilo. Tal vez por eso siempre lo tiene al lado y toma atenta nota de todas sus opiniones. "Juanma es muy importante para mí".



"Nos ha ayudado mucho. Sin su influencia, sería imposible estar donde estamos en la tabla. Me conoce perfectamente, sabe lo que necesito en el momento justo. Juanma tiene un sentido especial para ver cosas que yo no veo o leer situaciones del partido difíciles de encontrar para mí", dijo.



Y agregó que: "en los malos momentos, me hace sentir tranquilo y me hace ver la situación real del equipo, más allá del resultado, sea bueno o malo. Tiene una visión que yo no tengo. Juanma es especial y ha sido muy importante en este periodo. Nos ayuda, sobre todo, en aspectos defensivos y hablando con los jugadores, más especialmente con los latinos, por el tema del idioma", finalizó Guardiola.