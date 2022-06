Lejos de Shakira: regalazo de Gerard Piqué a sus hijos en pleno verano

Cada quien por su lado. Así ha sido el verano de Shakira y Gerard Piqué tras confirmarse su separación. Mientras la artista colombiana está en Estados Unidos adelantando proyectos personales, el futbolista de 35 años sorprendió a sus hijos con un envidiable viaje.

El referente blaugrana se pasó por el All England Club con sus hijos, Milan y Sasha, para ver al mismísimo Rafael Nadal, quien se ejercitó por sexto día consecutivo preparando su participación en Wimbledon. Una locura de regalo.



Nadal estuvo dos horas en las pistas de Wimbledon entrenándose junto al sacador Jiri Vesely, antes de atender a los medios de comunicación en sala de prensa.



En las pistas del Aorangi se dio cita un nutrido grupo de personas para ver al español, entre ellos Emma Raducanu, campeona del US Open, que estuvo viéndole durante unos minutos antes de ponerse ella a entrenar.



Ahora bien, sin lugar a dudas, la sorpresa la protagonizó Gerard Piqué. El capitán del Barcelona apareció a media mañana en el All England Club acompañado de sus dos hijos, vio a Nadal ejercitarse para más tarde saludarle a él y a su equipo.



Y es que Piqué, además de ser jugador del Barcelona, ha estado recientemente muy ligado al mundo del tenis. No en vano es el dueño de Kosmos, empresa que dirige desde 2019 la Copa Davis.



Así pues el zaguero catalán pudo compartirle un poco de su nueva pasión a sus pequeños... Véalo acá: