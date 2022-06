La Premier rompe récords: escandalosa cifra en el mercado de fichajes

Cuando todavía no ha pasado ni un mes de la final de la Liga de Campeones, encuentro que puso broche final al pasado curso, los clubes de las cinco grandes Ligas europeas refuerzan sus plantillas para preparar la temporada 2022/23. Y, de todas las cifras, destaca una por encima del resto: los equipos de la Premier League han gastado 448,99 millones de euros en fichajes.



Ningún otro torneo es capaz de igualar esa cantidad. Ni siquiera están cerca. Nadie aguanta el pulso a las entidades inglesas, con un poderío económico del que hacen gala tras adquirir semana tras semana a nombres de primer orden para adornar su campeonato.

Esos 448,99 millones de euros representan el 37,11 por ciento del total del gasto en fichajes de todos los clubes de las cinco grandes Ligas. La Serie A italiana, la Bundesliga alemana, la Ligue 1 francesa y LaLiga Santander, quedan muy por detrás de ese porcentaje.



En total, desde que comenzó el mercado de verano, se han hecho 122 movimientos con un valor total de 1.208,508 millones de euros. De ellos, aparte de los 448,49 de la Premier League, 284,388 corresponden a la Serie A (23,53 por ciento); 218,68 a la Bundesliga (18,09 por ciento); 141,80 a LaLiga Santander (11,73 por ciento); y 115,15 a la Ligue 1 (9,52 por ciento). Aún queda tiempo antes del cierre del mercado para igualar las cuentas, pero, por el momento, la Premier League arrasa. Y, al ritmo actual, puede acercarse a los 1.300 millones de euros que gastó el pasado curso en transferencias.



La liquidez de la que disponen los clubes de la Premier League responde a los ingresos que consiguen por los derechos televisivos repartidos de forma muy equitativa y a un alto porcentaje de propietarios millonarios con capacidad de impulsar un mayor gasto.



Nombres como el del tailandés Ayawatt Srivaddahanaprabba (Leicester), los británicos Joe Lewis y Daniel Levy (Tottenham), el egipcio Nassef Sawiris (Aston Villa), el estadounidense Stan Kroenke (Arsenal) o el árabe Sheik Mansour, aportan más liquidez a los equipos británicos.



Por eso, entre el 'top ten' de fichajes más caros de lo que va de verano, los clubes de la Premier League aportan seis nombres: Darwin Núñez, del Benfica al Liverpool por 75 millones de euros; Erling Haaland, del Dortmund al City por 60; Fábio Vieira, del Oporto al Arsenal por 35; Nayef Aguerd, del Rennes al West Ham, también por 35; Brenden Aaronson, del Salzburgo al Leeds por 32,84; y Diego Carlos, del Sevilla al Aston Villa por 31.



TCHOUAMENI IMPULSA A LALIGA Apenas hay hueco para otros fichajes de relumbrón procedentes de otras ligas. Eso sí, de momento, el más caro es Aurélien Tchouameni, por quien el Real Madrid ha pagado 80 millones de euros al Mónaco. En la lista también se cuelan Federico Chiesa, que ha costado 40 millones al Juventus; Nuno Mendes, por quien el PSG pagó 38 al Sporting; y Sadio Mané, que se marchó del Liverpool al Bayern por 32.



LaLiga Santander, si no llega a ser por el movimiento del Real Madrid, estaría ahora mismo en el último escalafón de la lista de torneos que más han gastado este verano. Sin esos 80 millones invertidos por el club blanco, los equipos españoles apenas habrían gastado 61,80 millones de euros. Gracias a ese desembolso, LaLiga no ocupa la última plaza. Esa es para los clubes de la Ligue 1 de Francia, que apenas han gastado 110,15 millones de euros, un 9,37 por ciento del total. Tanto en Francia como en España, aún pueden variar esos números. Clubes como el Real Madrid, el Barcelona o el París Saint-Germain, aún podrían acometer grandes fichajes.



Mientras, el resto de equipos, sobre todo los españoles, se mueven en el mercado a base de adquisiciones a coste cero o cesiones. Es el sistema más utilizado dentro del Control Económico de obligado cumplimiento. Desde 2013, se aprobó un marco normativo con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la competición y de sus propios clubes mediante la revisión de las situaciones financieras.



LaLiga establece un férreo control financiero que impide volver al escenario de ruina económica de finales del siglo XX, donde las deudas de los clubes a proveedores privados y administraciones públicas, incluidas Hacienda y Seguridad Social, pusieron al fútbol español al borde del colapso. En cualquier caso, los clubes españoles aún no han apretado el acelerador y resta por conocer sus fichajes de última hora.



LA SERIE A SUBE EL GASTO El resto de ligas también van a rebufo de la Premier League y solo la Serie A parece seguirle el paso. Eso sí, aún desde lejos. En total, los clubes italianos se han gastado 284,388 millones de euros, un 23,53 por ciento del total de fichajes del continente. Los gastos se los han repartido entre muchos equipos. De hecho, entre los diez primeros que más han invertido en fichajes de todos los equipos de Europa, sólo figura un italiano, el Atalanta, que es el décimo tras gastar 42 millones de euros.



Por detrás, el Juventus es undécimo con 40 millones de euros, el Nápoles es decimotercero con 36, el Sassuolo decimosexto con 28, el Hellas Verona vigésimo con 20,20. Pero todos quedan lejos de los clubes ingleses, que copan los primeros puestos. La entidad que más ha gastado hasta el momento es el Liverpool. En total, se ha dejado 85,79 millones de euros en Darwin Núñez, Fabio Carvalho y Calvin Ramsay. El Real Madrid, es segundo, con 80 millones de euros. Y, entre los diez primeros, hay otros cuatro equipos ingleses: el Manchester City (60 millones de euros), el Leeds United (57,84), el Aston Villa (54,50) y el Arsenal (44,86).



De momento, los números no engañan. La Premier League se lleva la palma. De nuevo, sus fichajes inundan el mercado. Sin embargo, los grandes desembolsos no son un éxito garantizado. Sólo hay que ver los nombres de los clubes que ganaron torneos europeos: el Real Madrid alzó la Liga de Campeones, el Eintracht la Liga Europa y el Roma la Liga Conferencia. El dinero, no es sinónimo de éxito.