Futbolista argentino fue arrestado en Francia por presunta agresión

El central Facundo Medina, jugador del Racing Club de Lens francés e internacional olímpico con Argentina, ha sido arrestado este domingo sospechoso de haber agredido a su antigua pareja en la noche de Navidad, informó el diario L'Équipe.

Medina, de 22 años y titular en el club francés (noveno clasificado en la Primera francesa), ha negado las acusaciones y aseguró que fue su antigua compañera la que le agredió.



La joven, cuya edad y nacionalidad no fue difundida, presentó una denuncia después de que le prescribiesen una baja laboral de un día. Los hechos habrían tenido lugar en el apartamento del jugador, en la ciudad de Arrás (norte de Francia).



El Lens no se ha pronunciado de momento sobre este hecho que implica al ex del Talleres de Córdoba y River Plate.