Pinto no aguantó el dolor y se derrumbó en despedida a Freddy Rincón

En medio del homenaje de despedida a Freddy Rincón, Jorge Luis Pinto contó un par de anécdotas del 'Coloso de Buenaventura' al que dirigió en sus inicios como profesional en Santa Fe, y con el que trabajaría en 2019 en el cuerpo técnico de Millonarios. El corazón de Pinto está roto en mil pedazos con la temprana partida de su amigo y le dejó unas conmovedoras palabras a Sebastián y Freddy Stiven Rincón.

"Cuando Freddy Rincón llegó a Santa Fe, no tenía ni guayos. Tan sencillo que era, tan humilde que era. Por eso llegó a donde estaba". Pinto recordó que cuando se trazó los objetivos de ese año en el equipo, pensó en un primer o segundo lugar, y todo por ver la joya que tenía en su nómina: Freddy Eusebio. "No había jugado ni tres partidos y me preguntaban qué íbamos a hacer con él, y les contesté, en este equipo juega Freddy Rincón y diez más".



En medio de lágrimas y con varias pausas obligadas porque la voz se le cortaba, Pinto siguió hablando de Rincón: "Yo pienso que Freddy es un ejemplo de vida para este país, un ejemplo de transformar la humildad en grandeza", fueron las palabras de Pinto hacia los hermanos Stiven y Sebastián, que escuchaban atentamente.



Y continuó: "Su padre era humildad y grandeza", dijo mientras la voz se le cortaba y el público aprobaba sus palabras con aplausos. "No se imaginan y acá hay algunos testigos, de cómo llegó Freddy a Santa Fe, con que sencillez y con que humildad. No he tenido un jugador que tenga una capacidad de trabajo de Freddy Rincón, un hombre de oficio, de trabajo, de dedicación (...) Era un juguetón del fútbol, de esos que no los detiene nadie. Nos ha dolido en el alma, a mí personalmente porque lo vi crecer, lo vi jugar y ganar por el mundo".