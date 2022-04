Sentido adiós a Freddy Rincón: exfutbolistas lloran junto a su féretro

Este sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali se realiza la ceremonia de despedida más grande para el ídolo que se convirtió en leyenda: Freddy Eusebio Rincón. Después de una masiva caravana y un doloroso adiós que le dio la tierra que lo vio nacer, el cuerpo del 'Coloso de Buenaventura' regresó a Cali para realizar sus exequias.



En el máximo escenario de los caleños, donde Freddy fue feliz jugando con los 'Diablos Rojos', lo acompañan amigos del fútbol, excompañeros, hinchas y familiares. Al lado de su féretro están varias figuras del fútbol colombiano y algunos que no dejan de llorar su muerte. René Higuita, el 'Tren' Valencia, Óscar Córdoba, 'Niche' Guerrero, 'Pacho' Maturana, Juan Carlos Osorio, Alexis Mendoza y Jorge Luis Pinto, entre otros, llegaron a acompañarlo hasta su última morada.



El cuerpo del 'Coloso' estará en cámara ardiente por algunas horas y en horas de la tarde será dirigido al cementerio donde sus familiares y amigos más cercanos, en ceremonia privada, le darán cristiana sepultura.

El entrenador Jorge Luis Pinto, con quien Freddy compartió durante 2019 en Millonarios siendo su asistente técnico, no aguantó las lágrimas en la despedida a Freddy. "Es un ejemplo de vida para este país, un ejemplo de transformar la humildad en grandeza", dijo Pinto con voz entrecortada. "No he tenido un jugador que tenga la capacidad de trabajo de Freddy Rincón, un hombre de oficio, trabajo y dedicación".