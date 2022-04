Adiós a Freddy Rincón: Aristizábal estalló en llanto en la TV en vivo

La muerte de Freddy Rincón es una de las noticias que marcara el 2022 en Colombia. La inmensa tristeza por la muerte de uno de los referentes del fútbol cafetero, así como las causas de su muerte, han estremecido a futboleros y a cualquier desprevenido, que sabe lo que significó el ‘Coloso’ para la Selección.



Y justamente uno de sus compañeros en la Tricolor, en la década de los noventa, no pudo evitar su profunda tristeza en la televisión.



Víctor Hugo Aristizábal, comentaristas y panelista en ESPN, estalló en llanto al hablar de Freddy Eusebio.



“Esto es una cosa muy difícil, porque nosotros no éramos amigos, éramos una familia. Somos una familia. Esa generación del noventa, no veíamos la hora de concentrarnos en la Selección, para decirnos, para vernos, para hablar, para entrenar, competir, para reírnos, para trasnocharnos, para jugar cartas, para alegar y pelear, para todo lo que pasa en una familia”, dijo ‘Aristi’ en vivo en la emisión de ESPN F360 Colombia, este viernes 15 de abril.



“¡Uff! Estoy es muy duro, yo todavía no me la creo”, añadió Aristizábal, quien tenía entrecortada su voz debido a las emociones del momento.



“Me gusta escuchar los audios de nuestras conversaciones. Las escucho todo el tiempo. La felicidad que nos daba hablar, de mandarnos mensajes, de insultarnos, de decirnos que nos amábamos. Eso es lo mejor, porque ese tipo era un gran ser humano”, concluyó.