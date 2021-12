¡Llegó diciembre! Fortaleza sacó villancicos pensando en el ascenso

Fortaleza CEIF está ad portas de un partido histórico. El cuadro bogotano podría regresar a primera división este sábado. Pensando en la afluencia de público para este partido crucial, el apodado ‘Rey del Twitter’ lideró una divertida iniciativa.

Tratándose de un duelo vital frente a Bogotá FC, en Fortaleza quieren que su popularidad en redes sociales se vea plasmada en el Metropolitano de Techo para lograr el tan anhelado ascenso.

Así pues, en su cuenta de Twitter han promocionado hasta más no poder la boletería del partido y han invitado a hinchas de todos los equipos a que acudan a la cita del sábado a las 3 p.m.



Es más, llegaron al punto de ¡componer dos villancicos para atraer a más gente!



Este viernes realizaron dos publicaciones en las que aclaran no tener barras bravas sino una “barra contenta” que apoyará al equipo este fin de semana con villancicos y panderetas. Los amos de la publicidad.



“Nosotros NO tenemos barra brava. Tenemos #BarraContenta y mañana animaremos al #EquipoDelFuturo con villancicos ¡Lleva tu pandereta a Techo!” y “Vayan ensayando porque mañana los necesito como mis tías en novena, más prendidas que el arbolito. Un… do… un… do… tre… ¡cua! ¡Lleva tu pandereta! #NoTenemosBarraBrava Tenemos #BarraContenta” fueron los tweets.



Escuche acá los villancicos: